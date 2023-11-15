Михаил Боярский избавляется от своего бизнеса в России

Актер и певец Михаил Боярский передал свои доли в трех бизнесах другим людям в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» летом переписал свои 30% в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, на своего родственника Николая Боярского. В октябре артист отдал долю бизнеса «Хаус-Маркет» (аренда и управление имуществом) некой Альфие Тенишевой, а в ноябре часть Боярского в компании «Автотранс» досталась Елене Косцовой.

Причина, почему Михаил Боярский выходит из бизнесов, неизвестна.

Недавно сообщалось, что советский и украинский композитор Константин Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму на 11 миллионов рублей. Продажа, отмечает Mash, связана с переживаниями владельцев о том, что недвижимость могут национализировать.

Изначально за дом просили 300 миллионов рублей, сейчас 00 289 миллионов рублей. Площадь двухэтажного дома составляет около 700 кв. м, он находится недалеко от Ялты в элитном поселке «Вилла роз». В собственность входят участок на 12 Га и бассейн.