Названа причина переноса концерта группы «Парк Горького»

Концерт популярной группы «Парк Горького», намеченный на 5 декабря, перенесли на 1 марта 2024 года. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Организаторы пояснили, что причиной переноса выступления стала трагедия, которая произошла в семье основателя и продюсера группы Стаса Намина.

По их словам, концерт пройдет на площадке «Крокус Сити Холл», как ранее и планировалось. Все приобретенные билеты будут действительны.

Напомним, что в середине октября Роман Микоян, пасынок Намина, признался в убийстве брата Артема и своей бабушки Полины Ткаченко.