Названа причина переноса концерта группы «Парк Горького»

Концерт популярной группы «Парк Горького», намеченный на 5 декабря, перенесли на 1 марта 2024 года. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Названа причина переноса концерта группы «Парк Горького»
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Организаторы пояснили, что причиной переноса выступления стала трагедия, которая произошла в семье основателя и продюсера группы Стаса Намина.

По их словам, концерт пройдет на площадке «Крокус Сити Холл», как ранее и планировалось. Все приобретенные билеты будут действительны.

Стало известно, почему сын Стаса Намина зарезал бабушку и брата

Напомним, что в середине октября Роман Микоян, пасынок Намина, признался в убийстве брата Артема и своей бабушки Полины Ткаченко.

Ранее сообщалось, что выступление Алексея Чумакова в Челябинске перенесли на другую дату. Ее пообещали назвать позднее.

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