Летчик Ярошенко раскрыл, о чем хотел спросить Путина на форуме «Сообщество»

Член Общественной Палаты России летчик Константин Ярошенко рассказал NEWS.ru, что в рамках форума Общественной Палаты «Сообщество» хотел задать вопрос президенту России Владимиру Путину о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ в части, касающейся преступлений иностранных граждан против россиян вне территории Российской Федерации. В настоящее время в УК не прописана возможность законодательного воздействия на иностранцев.

Сейчас такого пункта нет, по крайней мере, мы сейчас не можем осудить иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян вне территории РФ. Это обширный вопрос, — отметил летчик.

Ярошенко считает, что Владимир Путин мог бы дать поручение Министерству юстиции разработать такие поправки. Сам он провел в американской тюрьме 12 лет по ложному обвинению и подвергался там избиениям и пыткам.

Также лётчик планировал спросить президента о российском авиапроме. Он напомнил, что после распада СССР и за последующие несколько лет отрасль была полностью разрушена, и ее представители «только сейчас встрепенулись» и стали пытаться делать новые самолеты.

Но есть сложности: восстановление машин, которые долгое время не эксплуатировались, поставка запчастей. Я хотел обратить внимание Владимира Владимировича на проблемы этой сферы, — рассказал общественник.

Он добавил, что очередь до его выступления не дошла из-за количества вопросов президенту от других членов ОП на форуме, Ярошенко заявил, что на последующих встречах с Путиным обязательно постарается донести до него обе эти темы.