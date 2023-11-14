Мединский: в России продолжат ухаживать за могилами польских военных

"Недавно совсем обсуждали, например, судьбу двух воинских польских кладбищ в России, - сказал он журналистам во время открытия в Минске памятника князю Александру Невскому. - И никто даже не поставил вопрос о том, чтобы хоть какой-то вред нанести польским захоронениям. Нет конечно! Эти люди ни в чем не виноваты, они не виноваты в безумии современных властей. Мы будем за ними ухаживать".