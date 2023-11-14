Толоконниковой из Pussy Riot сделал предложение руки криптомиллионер

У россиянки бурная жизнь за рубежом.

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34-летняя участница скандальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана иноагентом в РФ) некоторое время назад переехала за границу. Сейчас стало известно, что ей за рубежом сделал предложение «криптомиллионер, nft-коллекционер, идейный веган и защитник животных» Джон Колдвелл, причем свидетельницей была Марина Абрамович, пишет телеграм-канал «Антиглянец».

Теперь Надежда вплотную занялась NFT, и о ней даже пишет зарубежная пресса. «Г-жа Толоконникова, музыкант, художник и активистка, прибыла в Нью-Йорк, чтобы пообщаться с криптовалютной толпой на конференции, посвященной NFT или невзаимозаменяемым токенам. Ее расписание наполнено дискуссиями, вечеринками, дискуссиями и выступлениями», — приводит цитату из статьи NYTimes телеграм-канал.

Сообщается, что вместе со своим избранником Толоконникова основала компанию Unicorn DAO — галерею NFT-искусства, которая призвана помогать небинарным художникам.