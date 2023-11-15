Советская и российская актриса Ксения Кутепова пожаловалась на угрозы, поступающие ей в Telegram c незнакомых номеров - заслуженной артистке РФ обещают расправу.

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При этом, уточнено каналом "112", злоумышленники также "планировали повесить на нее угрозы минирования ГИТИСа". А когда актриса перестала отвечать, злоумышленники позвонили маме Ксении.

Отмечено, что несколько дней назад в подобную ситуацию попала и 19-летняя российская актриса Полина Денисова ("Папины дочки. Новые"). Ее родителям пришло сообщение: "Я Денисова Полина осознала, что я богиня и заминировала Академию ГИТИс. Там находятся бомбы, которые поднимут вас к верх облакам если вы не отправите на мой номер 1 000 000 рублей", - ретранслирует канал (редакция - авторская).