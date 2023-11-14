Актрису из «Папиных дочек» шантажируют мошенники

Актрису Полину Денисову, сыгравшую Соню в новых «Папиных дочках», шантажируют неизвестные. Как сообщает Telegram-канал Shot, от имени 19-летней девушки регулярно «минируют» ГИТИС и вымогают 1 млн рублей.

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По информации канала, уже несколько дней злоумышленники пишут Денисовой в соцсетях. Они угрожают ей расправой и выведывают данные о месте жительства. Кроме того, ей звонили с нескольких телефонных номеров, однако актриса не брала трубку. Позднее неизвестному удалось дозвониться до ее мамы — он сказал женщине, что заминирует ГИТИС и метро от имени дочери.

Накануне от имени актрисы «заминировали» ее учебное заведение около 10 раз с сообщением о том, что девушка «осознала себя богиней» и заложила три бомбы. Злоумышленники требуют отправить 1 млн рублей, иначе сотрудники и студенты ГИТИС «поднимутся верх к облакам».