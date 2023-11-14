Адвокат назвала способ «без промедления» восстановить потерянный паспорт

Утерянный или уничтоженный паспорт восстанавливается в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления территориальным органом МВД России , рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко . Эксперт отметила, что в случае подобного ЧП необходимо без промедления обратиться к правоохранителям.

Далее гражданину необходимо подготовить документы. Это заявление о выдаче паспорта, письменное заявление, в котором будут указаны, дата, место и обстоятельства утраты паспорта, талон-уведомление или данные из него (дата и название отдела полиции, куда обращались с заявлением), две личные фотографии (если понадобится временное удостоверение личности, то три фотографии), документы о воинском учете, — подчеркнула Данильченко.

По ее словам, если заявитель не может лично обратиться в МВД РФ, то он должен предоставить справку или медицинское заключение. Юрист добавила, что в этом случае понадобится также письменное заявление самого заявителя или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта на дому.