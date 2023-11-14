Врачи рассказали о состоянии кинорежиссера Александра Митты

Кинорежиссёр Александр Митта находится в тяжёлом состоянии
Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты как тяжёлое. По словам медиков, с момента поступления в клинику его самочувствие не улучшилось.
По данным «Известий», 90-летнему режиссёру трудно даётся общение с медперсоналом — на вопросы Митта отвечает односложно.
Александр Митта был экстренно доставлен 12 ноября в Боткинскую больницу из-за острого нарушения мозгового кровообращения.
Ранее директор Малого театра рассказала о стабильном состоянии Юрия Соломина.