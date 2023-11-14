Политковский высказался о помиловании организатора убийства жены через СВО

Муж убитой в 2006-м журналистки Анны Политковской — Александр Политковский в разговоре с NEWS.ru предположил, что организатор покушения на его супругу Сергей Хаджикурбанов не исправится благодаря помилованию и досрочному освобождению из-за участия в СВО. Собеседник назвал службу Хаджикурбанова «повышением квалификации».

К этому отношусь плохо. Соцсети полны информации, что получившие помилование люди возвращаются после СВО и опять нарушают закон, ничего не происходит с ними. Для них участие в СВО — не исправление, а повышение квалификации. Дело не в организации убийства Ани, а во всей системе, ее начал Пригожин, продолжило Минобороны. Получается, что он сейчас существует как вольнонаемный военный, а не заключенный. Такие люди не меняются, — подытожил Политковский.

Видео дня

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Хаджикурбанов досрочно вышел из колонии и отправился в зону проведения спецоперации. По его данным, Хаджикурбанов должен был освободиться из мест заключения только в 2034 году. Источники ресурса сообщили, что Хаджикурбанов попал в зону СВО еще в 2022-м, начав службу с должности командира отделения разведки.

До убийства Политковской Хаджикурбанов работал оперативником РУБОП, специализировался на этнических преступных группировках. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийства журналистки. Через два года суд присяжных признал его виновным.

В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения оканчивался в 2034-м году. Сам Хаджикурбанов свою вину отрицал и утверждал, что его оговорил другой соорганизатор убийства Сергей Павлюченков.