Военкор Коц призвал Нурмагомедова и Хасбика приютить беженцев из Газы
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбика приютить у себя беженцев из сектора Газа. Коц предложил дагестанцам, высказывавшимся в поддержку Палестины, проявить свое «кавказское гостеприимство».
Интересно, а дагестанские борцы не хотят приютить у себя пару семей беженцев из сектора Газа? А то пишут, что те, у кого нет родственников в России, будут размещены в пунктах временного содержания в Подмосковье. Так почему бы чемпиону Европы по вольной борьбе Махмуду Магомедову не пригласить беженцев к себе? Или Хабибу. Или Хасбику. Или имамам Дагестана, которые все вместе требовали не наказывать погромщиков, искавших евреев в самолетных турбинах, — написал Коц.