Коц призвал Нурмагомедова и Хасбика приютить беженцев из Газы

Интересно, а дагестанские борцы не хотят приютить у себя пару семей беженцев из сектора Газа? А то пишут, что те, у кого нет родственников в России, будут размещены в пунктах временного содержания в Подмосковье. Так почему бы чемпиону Европы по вольной борьбе Махмуду Магомедову не пригласить беженцев к себе? Или Хабибу. Или Хасбику. Или имамам Дагестана, которые все вместе требовали не наказывать погромщиков, искавших евреев в самолетных турбинах, — написал Коц.