Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на борту находится 70 эвакуированных граждан России, которые вошли в первую группу прошедших через КПП «Рафах» россиян. В полёте эвакуированных сопровождали врачи и психологи МЧС.
Напомним, что ранее в МЧС России заявили, что спасатели ведомства уже отправились к КПП «Рафах» за второй группой россиян.
«Было огромное количество переговоров, встреч с местными органами власти, гражданской обороной, МВД, плотное взаимодействие с нашими посольствами, Египет, Израиль, Палестина, также мы плотно взаимодействовали с ХАМАС для того, чтобы ускорить процесс начала эвакуации», – сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.