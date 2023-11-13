Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту находится 70 эвакуированных граждан России, которые вошли в первую группу прошедших через КПП «Рафах» россиян. В полёте эвакуированных сопровождали врачи и психологи МЧС.

Напомним, что ранее в МЧС России заявили, что спасатели ведомства уже отправились к КПП «Рафах» за второй группой россиян.