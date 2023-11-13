Журналисты отметили, что за последние сутки в столице было выявлено 243 случая коронавируса. Кроме того, выросло число заболевших и в целом по России: с 30 октября по 5 ноября врачи госпитализировали 5042 человека, это на треть больше, чем неделей ранее.