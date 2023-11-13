СМИ: в Москве образовалась пробка из 20 машин скорой помощи
В Москве на Волоколамском шоссе образовалась пробка из скорых. Свыше 20 машин скопились у инфекционной больницы №1, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, у всех доставленных машинами скорой помощи пациентов медики подозревают пневмонию и/или коронавирус.
Журналисты отметили, что за последние сутки в столице было выявлено 243 случая коронавируса. Кроме того, выросло число заболевших и в целом по России: с 30 октября по 5 ноября врачи госпитализировали 5042 человека, это на треть больше, чем неделей ранее.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ранее, что в стране обнаружены 10 случаев заболеваемости новым вариантом «пирола».
Она пояснила, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зарегистрирован в Москве 3 ноября.
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