Сын режиссера Александра Митты опроверг повторный инсульт отца

Сын 90-летнего режиссера Александра Митты опроверг повторный инсульт отца
Сын 90-летнего режиссера Александра Митты отрицает, что его отец перенес повторный инсульт.
Ранее появились сообщения о госпитализации народного артиста РФ в Боткинскую больницу и он был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Однако, по словам сына, Александр Митта проходит лишь плановое лечение хронических заболеваний и диагностику.
"У него нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было до этого. Сейчас какие-то процессы, которые надо контролировать", - заявил Евгений Митта KP.RU.
Он подчеркнул, что "в этом возрасте люди болеют, происходят перепады".
Известно, что перед госпитализацией Митте вызывали "скорую помощь" дважды. Врачи диагностировали пневмонию, у режиссера два дня была температура и затруднено дыхание.