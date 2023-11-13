Умерла организатор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

Умерла организатор легендарного бардовского Грушинского фестиваля Ирина Зверева
Ушла из жизни вице-президент клуба Валерия Грушина и руководитель легендарной "Груши", Грушинского фестиваля, Ирина Зверева.
Зверева скоропостижно умерла 12 ноября, об этом сообщили представители организации на официальной странице сообщества в соцсети "ВКонтакте". Причина смерти не называется.
Прощание со Зверевой состоится во вторник, 14 ноября, с 13:00 до 14:00 по адресу Самара, улица Борская, 108, корпус 1, зал 2.
Грушинский фестиваль авторской песни начиная с 1968-го ежегодно проходит в Самарской области в районе Мастрюковских озер.