Специалисты обсудили влияние креативных индустрий на развитие регионов

Ассоциация менеджеров провела на площадке ВЦИОМ заседание Комиссии по развитию креативных индустрий на тему «Роль креативных индустрий в пространственном развитии и трансформации территорий». Эксперты обсудили влияние креативных индустрий на привлечение инвестиций и создание рабочих мест в регионах, взаимосвязь между развитием креативных индустрий и улучшением качества жизни, инвестиции в локальную инфраструктуру для привлечения креативных кадров и другие вопросы.

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Модераторами выступили сопредседатели Комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров – Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, и Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

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«Креативный класс, по данным НИУ ВШЭ за 2021г, составляет всего 4,8 процента от занятого населения России. И даже такое небольшое количество людей способно значительно влиять на облик страны, своего региона, города, — отметила Марина Абрамова. — Чтобы эти люди развивали креативную экономику страны, создавали и продвигали проекты, крайне важно создавать необходимые условия для роста их бизнесов, привлекательную среду для жизни, работы, досуга».

Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская отметила, что развитие креативного бизнеса сегодня — инвестиции в повышение привлекательности, инновационности и конкурентоспособности городов. А синергия государства, бизнеса, креативного сектора – условие того, что интересы всех участников экосистемы будут учтены.

О необходимости задумываться о том, какое наследие мы оставим после себя, напомнила Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду «Сегежа Групп».

«При развитии местных брендов и сообществ важно работать с молодежью, заводчанами, а также находить в городах сильных игроков, локальные бренды для коллабораций, — подчеркнула она. — Нужно позиционировать современного человека как лидера общества, а также возрождать аутентичную культуру регионов».

Так, например, в городе Сегежа в Карелии компания начала возрождение бумажной культуры — город позиционируется как «бумажная столица» России, будут проводиться зрелищные фестивали одежды, сделанной из бумаги. А в Лесосибирске запущен аудиогид по городу «Круг почета». Он рассказывает о людях на предприятии и уникальности региона через культурный код и переосмысление понятия «доска почета», как продвижение бренда территории и бренда работодателя там.

«Креативные индустрии — это не про творчество, а про бизнес вокруг творчества», – четко определил заявленную тему Даниил Ермолаев, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг.

Если люди, относящиеся к креативному классу, покидают свой город, то его развитие заканчивается, уверен эксперт. Даниил Ермолаев поделился интересной статистикой, собранной в результате опроса, проведенного ВЦИОМ Спутник в 2021 году среди 1600 респондентов. Так, 62 процента никогда ранее не слышали понятие «креативные индустрии», а хорошо с ним знакомы всего два процента опрошенных. Лучше всего, согласно исследованию, эта индустрия развита в Москве и Санкт-Петербурге. 73 процента россиян согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества всё более заметную роль.

«В большинстве населенных пунктов оценивают состояние городской среды в своем населенном пункте как «скорее хорошее», а среди трендов культурного досуга набирает популярность посещение библиотек и театров, но незначительно идет на спад посещение музеев и выставок», — отметил спикер.

Во ВЦИОМе поделились данными относительно ТОП-5 престижных процессий — они относятся к сферам ИТ, медицине, военной сфере, образованию, рабочим специальностям. При этом отнесли творческие профессии к престижным всего два процента опрошенных. А к ТОП-3 доходных профессий респонденты отнесли ИТ, военную службу и медицину. Главная проблема, тормозящая развитие креативной индустрии в городах, — это отток населения, считает Станислав Боцевичус, председатель комитета по делам молодежи администрации муниципального образования «город Новотроицк» Оренбургской области.

Илья Перцев, коммерческий директор компании «МЭЛ», призвал бизнес не пренебрегать окном возможностей, открывшимся после ухода крупных иностранных игроков.

«Нас как производителя и поставщика лифтового оборудования не интересует просто картинка, — заявил он. — Мы не будем поставлять обыкновенные серые коробки — нам интересно сотрудничать с промышленными дизайнерами, адаптировать наше производство к актуальным мировым трендам, учитывать целостный облик тех ЖК, куда мы поставляем наше оборудование».

Именно такой подход, уверен эксперт, окажет на бизнес-среду самый лучший эффект.

Захар Азаров, советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь», рассказал о вкладе своей компании в развитие креативных индустрий в регионах присутствия.

«Мы поддерживаем культуру и искусство — это одно из приоритетных направлений нашей благотворной деятельности». «Северсталь» повышает уровень музейного менеджмента и ежегодно поддерживает около 100 культурных проектов — в их числе программа «Музеи русского севера», фестиваль молодежного кино Voices в Вологодской области. «Это делает регионы более привлекательными для жизни и туризма», — подытожил спикер.