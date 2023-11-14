Ярошенко призвал запретить въезд в Россию Алле Пугачевой

Непонятно, почему певицу Аллу Пугачеву допустили даже на несколько дней вернуться в Россию: ее надо лишить гражданства, звания народной артистки CCCР и запретить въезд в нашу страну. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал член Общественной палаты летчик Константин Ярошенко, предложив отнять у артистки замок. По его мнению, оскорбив граждан нашей страны, певица недостойна быть россиянкой.

Пугачеву я бы лишил всех госнаград, забрал звание народной артистки СССР — она его недостойна. Лишил бы гражданства, — отметил общественник.

Замок мужа артистки Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Ярошенко предложил выставить на аукцион, а вырученные деньги отдать в Фонд помощи Донбасса. Поскольку Галкин многократно позволял себе оскорбительные, по мнению летчика, высказывания в адрес России. Также Пугачева, говорит Ярошенко, делая свои заявления о том, что россияне якобы холопы и рабы, отдавала себе отчет в оскорбительности данных формулировок.

Она оскорбила наших граждан. И никаких скидок на возраст [не следует делать] — она взрослый человек и совершенно точно в своем уме, — резюмировал общественник.

Аналогично строго он предложил действовать в отношении всех, кто уехал из нашей страны после начала СВО в поисках лучшей жизни в Израиль, а теперь возвращается из воюющей страны. Ярошенко считает их предателями России, недостойными проживать на родине.

Ранее Пугачева оставила обращение в соцсетях в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.