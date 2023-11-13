Балерину Лиепу хотят лишить литовского гражданства за поддержку Путина

Литовское МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за «дискредитацию государства» после ее высказываний в поддержку президента России. Об этом со ссылкой на Baltic News Service пишет РБК.

Издание напомнило, что закон о гражданстве Литвы предусматривает, что оно может быть отозвано, если получившее его лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны.

Дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы Илзе, являющаяся народной артисткой России, получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000-х. В прошлом году в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она выразила благодарность российской армии, заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину и отметила, что считает ситуацию на Украине «очень скорбной», не испытывает «никакой радости от несчастий», но у России «нет другого выхода».

Департамент миграции Литвы попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания артистки о конфликте на Украине и российском президенте Владимире Путине.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту Гитанасу Науседе лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за ее участия в ледовом шоу Татьяны Навки. В заявлении МВД отмечалось, что Дробязко поддерживает тесные связи с Навкой и участвует в ее постановках, которые «способствуют формированию образа России как великой страны».