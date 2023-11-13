У Александра Митты диагностировали повторный инсульт

По информации журналистов, сейчас он находится реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне Митта резко почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у народного артиста пневмонию и рекомендовали лечь в больницу, но режиссер отказался. Через несколько часов у него начались проблемы с речью, после чего его все-таки госпитализировали.