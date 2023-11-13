СМИ: У Александра Митты диагностировали повторный инсульт
У режиссера Александра Митты диагностировали повторный инсульт, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, сейчас он находится реанимации в тяжелом состоянии.
Накануне Митта резко почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у народного артиста пневмонию и рекомендовали лечь в больницу, но режиссер отказался. Через несколько часов у него начались проблемы с речью, после чего его все-таки госпитализировали.
Ранее утром помощник Митты заявил, что режиссер находится в Боткинской больнице на плановом медобследовании.