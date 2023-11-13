На Госуслугах появятся электронные студенческие

Электронные студенческие, зачетные книжки и иные документы, подтверждающие обучение студентов в высших учебных заведениях в 2024 году могут появиться в цифровом виде на «Госуслугах». Данный проект постановления правительства Минцифры был размещен на портале проектов нормативных актов.

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Отмечается, что электронным студенческим смогут воспользоваться бакалавры, специалитет, а также магистры, ординаторы и аспиранты.

— На Госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов, — рассказали в пресс-службе Минцифры России.

3 ноября стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности и действительности паспорта. Теперь для проверки документа, пользователю необходимо открыть сервис, ввести серию и номер документа и указать Ф. И. О. В министерстве уточнили, что сведения сверяются с данными МВД.