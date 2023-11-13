В Хабаровском крае рассказали о состоянии спасенного тигренка

Состояние амурского тигренка, спасенного в Хабаровском крае, специалисты оценивают как хорошее, швы после операции не воспалены, рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Тигренок ест хорошо, настроение хищника - рычит и шипит, и это тоже хорошо. Хирург осматривал его, пока процесс заживления идет по плану. Его швы в порядке, без воспаления. Но сейчас ждем традиционных 14 дней после операции, чтобы удостовериться в положительном прогнозе", - рассказал Арамилев.

Он пояснил, что в случае выживания тигренка важно будет сохранить его естественное отношение к человеку - неприязнь и стремление избежать встречи. Именно поэтому рычание на людей является хорошим признаком. В случае выздоровления животное поместят в специальный центр реабилитации, где он сможет научиться охотиться. Пока у хищника есть шанс вернуться в дикую природу.

Хромающего тигренка обнаружили на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водители. Осмотр показал, что угрожающих жизни травм у него нет, но есть косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Животное прооперировали, поставили пластину.

На юге Дальнего Востока действуют два центра реабилитации диких животных, которые работают с изъятыми из природы крупными хищниками. В течение некоторого времени специалисты оказывают зверю помощь, проверяют охотничьи навыки и, если нет противопоказаний, выпускают его в дикую природу. Поскольку этот тигренок еще маленький, если он оправится от травм, ему придется научиться охотиться самостоятельно в условиях большого вольера на участке тайги. Так летом 2023 года удалось вернуть в природу спасенного за год до этого котенка дальневосточного леопарда.