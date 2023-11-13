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Эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе

В секторе Газа практически нет еды, идет "сильнейшая война", рассказали РИА Новости россияне, которым удалось в числе первых граждан РФ эвакуироваться из региона. Они очень рады, что выбрались из "этого ада".

Эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе
© Газета.Ru

По словам россиянки Татьяны Катбы, после начала бомбежек приходилось думать, где взять воды, хлеб, где помыться и поспать. Она добавила, что Газу бомбят очень сильно.

Россиянка поблагодарила за то, что ее сограждан начали эвакуировать из сектора Газа, и попросила вытащить всех и никого там не оставлять, "потому что там действительно страшно".

"Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте Георгия Борисенко. — прим. "Газеты.Ru"и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", — сказал россиянин по имени Аун.

Он также поблагодарил советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации.

До этого врач Андрей Ярцев рассказал, что почти все из 70 эвакуированных из Газы россиян страдают от обезвоживания. У прибывших обострились хронические заболевания, кроме того, все они находятся в состоянии переутомления.

12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт "Рафах". В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Всего запрос на эвакуацию из Газы направили около 600 россиян, ожидается вывоз из сектора 300 несовершеннолетних.

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