Эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе

В секторе Газа практически нет еды, идет "сильнейшая война", рассказали РИА Новости россияне, которым удалось в числе первых граждан РФ эвакуироваться из региона. Они очень рады, что выбрались из "этого ада".

По словам россиянки Татьяны Катбы, после начала бомбежек приходилось думать, где взять воды, хлеб, где помыться и поспать. Она добавила, что Газу бомбят очень сильно.

Россиянка поблагодарила за то, что ее сограждан начали эвакуировать из сектора Газа, и попросила вытащить всех и никого там не оставлять, "потому что там действительно страшно".

"Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте Георгия Борисенко. — прим. "Газеты.Ru"и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", — сказал россиянин по имени Аун.

Он также поблагодарил советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации.

До этого врач Андрей Ярцев рассказал, что почти все из 70 эвакуированных из Газы россиян страдают от обезвоживания. У прибывших обострились хронические заболевания, кроме того, все они находятся в состоянии переутомления.

12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт "Рафах". В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.