Эвакуированные из Газы 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября

Минздрав: 40 россиян из сектора Газа вывезут в Москву 16 ноября
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Кузнецов заявил, что из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 россиян, из них 16 детей и одна беременная женщина.
«Все 40 человек допущены к перелёту в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, предварительно, вылет очередной группы планируется 16 ноября.
Ранее вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России была доставлена спецбортом в Москву из Египта.
Позднее ещё 40 россиян, эвакуированных из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом.