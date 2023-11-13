Глава Роскачества Протасов: на рынке используются заменители молочного жира

«Сейчас на рынке появились заменители молочного жира из растительных масел, которые не содержат фитостерины или содержат небольшое их количество», — передает слова Протасова «Российская газета». Он добавил, что это тропические масла, прошедшие соответствующую обработку. Глава Роскачества предупредил, что в данном случае применяется комплексный метод анализа, который выявляет подделки. Было обнаружено, что от 25 до 33% производителей перешли на использование сахарозаменителей, таких как сукралоза, который в сотни раз слаще сахара и может добавляться в продукт в меньших объемах.