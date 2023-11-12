Голунов вернул автономера в ГИБДД после двух дней размышлений

Журналист Иван Голунов вернул в ГИБДД автомобильные номера «антинаркотической» статьей УК РФ. Он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с госномером 228. Именно по этой статье против него сфабриковали уголовное дело в 2019 году.

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Что вы знаете о ПТСР? Два дня смотрел на номера. Решил их обратно сдать в ГИБДД, — написал он.

В беседе с изданием «Подъем» журналист усомнился, что полицейские специально выдали ему такие регистрационные знаки. По его словам, это вышло случайно.

Думаю, что это какая-то случайность, такая ирония судьбы. Не думаю, что это было сделано специально, я еще не так хорошо думаю о сотрудниках, — подчеркнул Голунов.

За несколько дней до этого Зеленоградский городской суд освободил по УДО бывшего полицейского Дениса Коновалова, которого в мае 2021 года приговорили к пяти годам колонии за незаконное задержание и фальсификацию доказательств в отношении Ивана Голунова. Потерпевший присутствовал на заседании и против освобождения подсудимого не возражал.

Журналиста задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого корреспондента, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в его защиту. Уже 11 июня дело было прекращено. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задержавших журналиста.

В мае 2021 года приговоры за незаконное задержание и фальсификацию доказательств были вынесены пятерым экс-полицейским — Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Денису Коновалову. Им назначили сроки от шести до 12 лет колонии. Минимальный срок получил Коновалов, полностью признавший вину.