МЧС: первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир

Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС России, сообщил советник главы ведомства Даниил Мартынов.

По его словам, все 70 человек прибыли в целости и сохранности.

«Завтра в 10 часов мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву», — цитирует ТАСС Мартынова.