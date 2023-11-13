МЧС: первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир
Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС России, сообщил советник главы ведомства Даниил Мартынов.
По его словам, все 70 человек прибыли в целости и сохранности.
«Завтра в 10 часов мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву», — цитирует ТАСС Мартынова.
Ранее в МЧС России заявили, что сектор Газа покинули уже 70 россиян, они перешли в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге анклава.