Школьникам официально разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

Школьники смогут пользоваться непрограммируемыми калькуляторами на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году. Соответствующий документ подписал ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что каждый участник ОГЭ по математике сможет пользоваться непрограммируемыми калькуляторами с возможностью вычисления тригонометрических функций. Кроме того, школьникам разрешат взять с собой на экзамен линейки без справочной информации. На ОГЭ по математике они получат выдаваемые материалы с основными формулами курса этой дисциплины.

— При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом контрольно-измерительного материала, линейкой и непрограммируемым калькулятором, — передает сайт Федерального института педагогических измерений.

С 10 по 17 ноября Рособрнадзор проведет цикл онлайн-консультаций по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена «На все 100». Мероприятия будут проходить ежедневно в 11:00 и 13:00.

6 октября на портале mos.ru стартовала регистрация на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен.