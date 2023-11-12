В Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе.

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По его словам, алкогольное мороженое лучше ограничить в продаже, его не надо продавать его около школ в палатках и кафе, поскольку получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и опьянеть, передает РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетние.

«Это неправильно. Надо ограничить продажу», – сообщил Гаврилов.