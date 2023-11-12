В Минцифры объяснили принцип блокировки VPN в России

В Минцифры объяснили, по какому принципу будут блокироваться сервисы VPN в России. В ведомстве заявили, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета, передает РИА Новости.

Решение о фильтрации по конкретным сервисам и протоколам VPN будет приниматься на основании решения экспертной комиссии, уточнили в министерстве.

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры на обращение фракции «Новые люди».

В ведомстве уточнили, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, если таковое ограничение предусмотрено по закону, расценивается как угроза безопасности.

Ранее заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Политик пояснил, что многие из этих сервисов популярны у пользователей и продолжают предоставлять доступ к запрещенным на территории страны ресурсам, включая ряд соцсетей.