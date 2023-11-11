Депутат попросил ГП проверить Марию Максакову-Игенбергс на дискредитацию ВС РФ

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ для проверки оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы, предоставленные журналистами телекомпании НТВ, для проведения проверки причастности М. П. Максаковой-Игенбергс, включенной в реестр иностранных агентов, к призывам предоставлять вооружение Украине и дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

В публикации сообщается, что в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступили материалы телекомпании НТВ о причастности оперной певицы к призывам.

"Направляем указанные материалы для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией", - говорится в обращении на имя первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.