Места в очереди на «Щелкунчика» начали продавать за 100 тыс. рублей

В Москве места в очереди в кассу Большого театра на спектакли балета «Щелкунчик» продают за 100 тысяч рублей, сообщает RT. Стоимость мест в середине стоящих уже дешевле, и перекупщики просят за них 40 тысяч рублей.

Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей, — рассказал один из очевидцев.

Ранее жители Москвы пожаловались на многочасовую очередь в театр, который открыл продажи в кассах и на сайте на представления «Щелкунчика» 29-31 декабря. Минувшей ночью около касс выстроились более 500 человек. Для обеспечения безопасности граждан на месте работали сотрудники полиции и силы Росгвардии. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что в давке в очереди пострадали два человека, которым понадобилась помощь медиков.