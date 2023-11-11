Эпидемиолог дал россиянам совет по вакцинации против COVID

Вопрос с прививками достаточно сложный, он много обсуждался. Основная точка зрения, в том числе академического сообщества, что прививаться надо только людям, у которых есть осложняющие факторы — это возраст старше 70 лет, хронические заболевания типа диабета и других. Это те рекомендации, которые сейчас есть, - Вадим Покровский