Кадыров поздравил Канделаки с днем рождения

Будучи интеллигентной, умной, целеустремленной и успешной женщиной, она всегда пользуется заслуженным уважением в обществе и среди знакомых. Возглавляя телеканал «ТНТ», Тина Гивиевна профессионально выстроила работу данного медиаресурса. Это способствовало популяризации телеканала и теперь он считается одним из самых успешных и пользуется огромной популярностью среди многомиллионной аудитории. Так бывает на любом ответственном участке, за который отвечает Тина Канделаки, — написал Кадыров.