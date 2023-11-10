Минюст расширил список иноагентов

Кроме того, в список также были добавлены издания «Гроза» и «Кедр медиа». Как объяснили в ведомстве, Алексей Малов «распространял фейки о решениях и политике» российских властей. В свою очередь, Сергей Колдобский попал в реестр из-за «формирования негативного образа РФ», «создании материалов для иноагентов», а также работы корреспондентом в иностранном издании.