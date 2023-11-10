Минюст расширил список иноагентов
Минюст России внёс в реестр иноагентов псковского политика Алексея Малова, а также научного сотрудника Сергея Колдобского.
Кроме того, в список также были добавлены издания «Гроза» и «Кедр медиа». Как объяснили в ведомстве, Алексей Малов «распространял фейки о решениях и политике» российских властей. В свою очередь, Сергей Колдобский попал в реестр из-за «формирования негативного образа РФ», «создании материалов для иноагентов», а также работы корреспондентом в иностранном издании.
В Минюсте добавили, что проект «Гроза» тоже признан иноагентом из-за «формирования негативного образа РФ», а также из-за пропаганды нежелательной образовательной зарубежной организации. «Кедр медиа», по информации ведомства, распространял материалы иноагентов и «фейки о решениях и политике» властей России.
Ранее Минюст России подвёл итоги визита делегации ведомства в Иран.