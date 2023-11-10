Сухоруков фразой из «Брата 2» отреагировал на действия ВСУ

Актер Виктор Сухоруков, известный зрителю прежде всего по роли в фильме «Брат 2», заявил, что ВСУ ответят за Севастополь и Одессу. Его словами поделился у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист рассказал, что говорил с артистом по случаю его 72-летия.

Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, БРАТ! — написал Коц.

Эта фраза является отсылкой к словам героя Сухорукова из «Брата-2» Виктора Багрова. По сюжету Багров-старший в чикагском ресторане «Метрополь» видит украинских киллеров, получивших задание ликвидировать его и младшего брата Данилу. Виктор заманивает одного из бандитов в туалет заведения и убивает, бросив фразу: «Вы мне еще за Севастополь ответите!».