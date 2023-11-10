В России на треть возрос интерес к приключенческому туризму

Эксперты выяснили, что популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30% в количестве поездок за период с июня по сентябрь этого года.

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Всемирная туристская организация определяет приключенческий туризм как вид активного туризма с посещением природных достопримечательностей, нетипичных удалённых территорий, погружение в новую культурную среду, пишет газета «Известия».

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) на основе Big Data МТС изучили популярность приключенческого туризма в России в пик сезона. Выяснилось, что динамика примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по стране.

В сегменте приключенческого туризма каждый десятый путешественник оказался из Москвы. При этом такой вид путешествий приобретает всё большую популярность у жителей регионов: жители Ростова в этот период совершили таких поездок на 56% больше, жители Забайкальского края — на 52%, Челябинской области — на 50%.

Самыми популярными направлениями стали Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия и Иркутская область.