Озвучен процент российских компаний, готовых сократить рабочую неделю

Большая часть работодателей негативно относится к уменьшению рабочей недели, на четырехневку готовы перейти лишь 20% компаний. Об этом заявил НСН гендиректор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

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По его словам, перспектива сокращения рабочей недели даже до 38-39 часов уже обсуждалась ранее и была оценена негативно большинством работодателей, которые объяснили свою реакцию «непрерывным циклом труда».

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«Сокращение часов приведет к тому, что потребуется увеличение численности сотрудников, а их на рынке не хватает. При этом есть достаточно прогрессивные работодатели, порядка 20%, которые готовы были бы ввести как четырехдневную рабочую неделю, так и сокращенный график работы», —пояснил Александр Ветерков.

Он отметил, что пойти на сокращение рабочего времени такие компании готовы для мотивации сотрудников и борьбы с выгоранием. При этом предприятиям с непрерывным циклом придется перестраивать производство, чтобы компенсировать высвобождающиеся четыре часа в месяц при сокращении рабочей недели до 39 часов. Либо на эти часы они могут взять сотрудника на подработку, заметил он.

Александр Ветерков также обратил внимание на то, что проведенные исследования уже подтвердили: при сокращении рабочей недели не страдает производительность труда, однако у многих работодателей все еще есть сомнения по этому поводу.

«Пока они сами не попробуют, они в этом не убедятся», — заключил он.

Еще летом 2019 года нынешний замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал возможным переход России на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. При этом он подчеркивал, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю зарплаты должны остаться такими же, как и при пятидневке