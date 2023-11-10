Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России к середине декабря

После новогодних праздников распространение коронавируса пойдёт на спад. При этом до начала весны ожидаются ещё волны заражения. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. «Сейчас наблюдается реальный рост заболеваемости COVID-19. Он будет ещё продолжаться, максимум будет в декабре, где-то ближе к середине месяца. Спад ожидается в новогодние праздники, далее ожидается опять рост, пики будут где-то в середине или во вторую половину февраля. В марте-апреле ожидается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости. Такую же динамику мы видели в предыдущие ковидные годы. Но размер этих волн будет значительно ниже, чем в предыдущие крупные «омикрон-волны». Наверное, будет сопоставимо с сезоном 2022–2023 года. Может быть, даже будет чуть-чуть меньше». По словам специалиста, в этом году на пике заболеваемости COVID-19 самым распространённым штаммом коронавируса будет «пирола». «Сейчас доминирует в основном «эрис», но будут и другие, в том числе «кракен». «Пирола» только приходит в Россию и только распространяется, значимую долю заболеваемости пока не составляет. Относительное доминирование «пиролы» произойдёт в декабре и совпадёт с пиком с локальным сезонным максимумом». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте вдвое заболеваемости COVID-19 в РФ за четыре недели. Она отметила, что врачи не наблюдают тяжёлого течения варианта коронавируса «пирола».Новая версия COVID-19 циркулирует в мире уже несколько месяцев. В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано 10 случаев.