Скончалась космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

Космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, скончалась 8 ноября на 91-м году жизни. Российская газета

Прощание с Пономаревой состоится 11 сентября в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка, после чего ее похоронят на кладбище деревни Леониха. Парламентская газета