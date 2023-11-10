Скончалась космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

Космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, скончалась 8 ноября на 91-м году жизни. Российская газета
Прощание с Пономаревой состоится 11 сентября в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка, после чего ее похоронят на кладбище деревни Леониха. Парламентская газета
10 мая 1963 года Пономареву назначили вторым дублером Валентины Терешковой. На 1 января 1967 был запланирован запуск корабля серии «Восход» с полностью женским экипажем, в который вместе с Пономаревой должна была войти дублер Терешковой Соловьева. Вечерняя Москва