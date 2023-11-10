Россиянам назвали подходящие для удаленной работы профессии

Лучше всего удаленная работа подходит программистам и журналистам. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Маргарита Алексеева.

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Также такой формат работы удобен юристам, писателям, корректорам, психологам и репетиторам. Перечисленные профессии требуют максимальной концентрации для выполнения поставленных задач, отметила психолог. Она рассказала, что фоновый шум для представителей этих специальностей сильно влияет на производительность.

Тем, кому не хватает общения, Алексеева посоветовала рассмотреть вариант коворкинга или работы в каком-либо общественном пространстве. Однако она указала, что работа в таких местах значительно снижает продуктивность и концентрацию на рабочем процессе.