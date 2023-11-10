Три случая штамма коронавируса "Пирола", зафиксированные в Москве, являются завозными, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Москва24
По ее словам, первый случай зарегистрировали 3 ноября. При этом отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из Турции. Во втором случае человек также приехал из Турции, но перед этим побывал в Германии. Третий случай тоже связан с путешествием за пределы России, рассказала Попова. Вечерняя Москва
Ранее доктор медицинских наук, член Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский заявил, что новый штамм коронавируса «пирола» не несет серьезную угрозу для здоровья людей. Газета.Ru