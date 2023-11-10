По ее словам, первый случай зарегистрировали 3 ноября. При этом отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из Турции. Во втором случае человек также приехал из Турции, но перед этим побывал в Германии. Третий случай тоже связан с путешествием за пределы России, рассказала Попова. Вечерняя Москва