Стало известно, когда Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы

Если бы он подал ходатайство сейчас, то суд мог бы рассмотреть это дело до Нового года. То есть, если суд примет его сторону, он мог мы выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. И пользуясь случаем, хочу поздравить его с юбилеем, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения на сцену, — резюмировал он.