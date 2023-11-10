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Стало известно, когда Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу в ближайшие месяцы, заявил вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин. По его словам, есть правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения.

Стало известно, когда Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы
© РИА Новости

Действительно, есть правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова. Существует статья 80 УК РФ, по которой суд может рассмотреть выход по УДО или заменить наказание на более мягкое. Будет учитываться поведение заключенного в течении всего периода отбывания наказания. Сократить можно пол срока или треть, в зависимости от того, что будет просить сам заключенный. Необходимо подать соответствующее ходатайство, — заявил адвокат.

По словам Алешкина, характеристики у Михаила Ефремова положительные, поэтому добиться его освобождения возможно. В деле учитывается позиция колонии и самого Ефремова, подчеркнул он.

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Если бы он подал ходатайство сейчас, то суд мог бы рассмотреть это дело до Нового года. То есть, если суд примет его сторону, он мог мы выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. И пользуясь случаем, хочу поздравить его с юбилеем, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения на сцену, — резюмировал он.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

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