Стало известно, когда Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы
Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу в ближайшие месяцы, заявил вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин. По его словам, есть правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения.
Действительно, есть правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова. Существует статья 80 УК РФ, по которой суд может рассмотреть выход по УДО или заменить наказание на более мягкое. Будет учитываться поведение заключенного в течении всего периода отбывания наказания. Сократить можно пол срока или треть, в зависимости от того, что будет просить сам заключенный. Необходимо подать соответствующее ходатайство, — заявил адвокат.
По словам Алешкина, характеристики у Михаила Ефремова положительные, поэтому добиться его освобождения возможно. В деле учитывается позиция колонии и самого Ефремова, подчеркнул он.
Если бы он подал ходатайство сейчас, то суд мог бы рассмотреть это дело до Нового года. То есть, если суд примет его сторону, он мог мы выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. И пользуясь случаем, хочу поздравить его с юбилеем, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения на сцену, — резюмировал он.
Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.