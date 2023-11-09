Борьба с алкоголизмом, поддержка СВО, вера: куда пропал Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем сейчас занимается артист, что известно о его здоровье?

Чем сейчас занимается Быков из «Интернов»

Видео дня

Охлобыстин является востребованным актером фильмов и сериалов. 1 января 2024 года в кинотеатрах выйдет фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко. В картине Охлобыстин сыграл одну из главных ролей. В августе 2022 года проект получил поддержку Фонда кино.

В апреле стало известно, что актер озвучил анимационные ролики о спецоперации «Азбука СВО». Как рассказал «Подъему» директор Охлобыстина Максим Брусницын, над анимационными видео артист работал с телефона, в «полупоходном режиме».

Осенью 2022 года Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса. Он побывал на территориях ДНР и ЛНР. По словам актера, он не мог не поддержать людей, которые «находятся под каждодневным гнетом снарядов», и хотел показать, что в этот тяжелый момент готов помогать всем, чем нужно.

«С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнетом снарядов», — приводил слова Охлобыстина Telegram-канал «Звездач».

Однажды Охлобыстин рассказал, что заплакал после выступления маленькой девочки в Мариуполе.

«Были в Мариупольском театре разбомбленном. Из труппы в 40 человек в живых остались 16. Но они все равно открыли новый сезон. Представили жанровые сценки: женщина с коляской, старики играют в шахматы. И выходит девочка с изумительным голосом и поет: „Ах, как хочется вернуться...“ Я заплакал», — вспоминал актер в разговоре с «АиФ».

В июне 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил Охлобыстина орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Политик назвал артиста настоящим другом региона.

Как Охлобыстин справился с алкоголизмом

Актер рассказал, что был зависим от алкоголя. По его словам, в спиртном он искал решение проблем, но вскоре перестал пьянеть и стал зависим. Охлобыстин признался, что справиться с пристрастием удалось с помощью веры и поддержки духовного наставника — отца Владимира Волгина.

«В какой-то момент алкоголь стал частью моего тела. Нет, я от него не болел, но был зависим. Я встревожился, что это стало обыденным», — рассказал Охлобыстин в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Побороть алкоголизм артисту помог священник, который стал его духовным наставником. Актер до сих пор обращается к нему за советом.

«Я встретил отца Владимира Волгина. И вот 30 лет мы уже прихожане, это мой духовный наставник. Если есть какая-то неясность, спроси у духовника, потому что ты не в состоянии, даже если тебе 60 лет, на все вопросы ответить», — подчеркнул Охлобыстин.

Почему Охлобыстин поддержал СВО

Охлобыстин недавно заявил о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» западных стран, но столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом».

«Последние полтора года многие вещи поменялись местами. Что было хорошо, стало плохо. И наоборот. Взять хотя бы СВО. С одной стороны, гибнут люди. С другой — не было иного способа разбудить нацию. Ещё с десяток лет дремы, и нас бы разобрали на части», — сказал актер.

Охлобыстин назвал происходящее масонским заговором и предположил, что «еще чуть-чуть — и русских будут жрать».

19 октября 2022 года Охлобыстин был внесен в санкционный список Украины за публичные призывы к агрессивной войне. Позднее МИД Латвии ввел против него ограничения, запретив артисту въезд в страну. В июле 2023 года актер оказался под рестрикциями Канады.

Кого и за что критиковал Охлобыстин

Актер критиковал коллег за отъезд из России и колкие высказывания о спецоперации. Например, юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он назвал подлецом. По его словам, музыкант казался Охлобытину близким, красивым, а потом как будто он испытал ощущение, будто «в соплю залез».

В июне актер раскритиковал уволенного из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова. Охлобыстин отметил, что артист заблуждается в своих взглядах относительно России.

«Внешне все выглядит ужасно, нецивилизованно, но всему способствовали внутренние причины. Именно эти причины оставляют нас на этой стороне. Дима не почувствовал их, был увлечен своей позицией. Простить — прощу его, но выйду ли с ним на сцену...» — засомневался артист.

После скандального интервью актера Алексея Панина журналистке Ксении Собчак актер предложил отправить коллегу по цеху в «сумасшедший дом». По его словам, вместе с Паниным «полежать в пансионате» можно и украинцам.