Названа причина смерти жены бывшего замдиректора "Мосфильма"

Названа причина смерти Аллы Вейкиной — жены бывшего первого заместителя гендиректора киностудии «Мосфильм» и члена Союза кинематографистов России Николая Иванова . Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источники.

Напомним, что о смерти Аллы Вейкиной стало известно 9 ноября — тело 98-летней женщины нашла сиделка. Вейкина была известна как подруга многих российских и советских звёзд театра и кино, а также жена Николая Иванова, который на протяжении долгого времени работал первым заместителем гендиректора «Мосфильма», а также был директором исторической драмы Сергея Бондарчука «Война и мир».