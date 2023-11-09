Названа причина смерти жены бывшего замдиректора "Мосфильма"

Названа причина смерти жена бывшего замдиректора "Мосфильма" Аллы Вейкиной
Названа причина смерти Аллы Вейкиной — жены бывшего первого заместителя гендиректора киностудии «Мосфильм» и члена Союза кинематографистов России Николая Иванова. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источники.
Согласно имеющейся информации, причиной смерти Вейкиной стала сердечная недостаточность.
«В квартире на улице Нежинской была констатирована смерть женщины. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщает источник.
Напомним, что о смерти Аллы Вейкиной стало известно 9 ноября — тело 98-летней женщины нашла сиделка. Вейкина была известна как подруга многих российских и советских звёзд театра и кино, а также жена Николая Иванова, который на протяжении долгого времени работал первым заместителем гендиректора «Мосфильма», а также был директором исторической драмы Сергея Бондарчука «Война и мир».
Ранее стало известно о смерти советского и российского актёра театра и кино Анатолия Яббарова.