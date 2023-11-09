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Названа причина смерти жена бывшего замдиректора "Мосфильма" Аллы Вейкиной

Названа причина смерти Аллы Вейкиной — жены бывшего первого заместителя гендиректора киностудии «Мосфильм» и члена Союза кинематографистов России Николая Иванова. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источники.

Названа причина смерти жены бывшего замдиректора "Мосфильма"
© РИА Новости

Согласно имеющейся информации, причиной смерти Вейкиной стала сердечная недостаточность.

«В квартире на улице Нежинской была констатирована смерть женщины. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщает источник.

Напомним, что о смерти Аллы Вейкиной стало известно 9 ноября — тело 98-летней женщины нашла сиделка. Вейкина была известна как подруга многих российских и советских звёзд театра и кино, а также жена Николая Иванова, который на протяжении долгого времени работал первым заместителем гендиректора «Мосфильма», а также был директором исторической драмы Сергея Бондарчука «Война и мир».

Ранее стало известно о смерти советского и российского актёра театра и кино Анатолия Яббарова.

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