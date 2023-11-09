Общество «Знание» представило номинантов награды «Знание.Премия — 2023»
В шорт-лист «Знание.Премия — 2023» вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний. Все 89 участников, претендующих на звание лауреата, прошли многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок.
«Каждый из номинантов шорт-листа — уже герой "Знание.Премия". В нем представлены лучшие из лучших, ведь конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наши эксперты проделали серьезную работу, чтобы оценить рекордные 13 тысяч заявок на соискание награды в этом году. Важно, что наибольшее число заявок было получено именно в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, — более восьми тысяч. Уверен, что благодаря премии о важном труде просветителей узнают как можно больше людей», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.
Номинанты шорт-листа были отобраны экспертным советом, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях. Свои оценки проектам, просветителям и компаниям поставили председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев; председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте России по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков; советник министра просвещения Российской Федерации на общественных началах Надежда Малкина; президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие.
Всего в этом году на звание лучших в 17 номинациях претендовали более 13 тысяч соискателей из всех регионов России. Лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край.
Одним из ведущих трендов заявочной кампании в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к Родине. Особое внимание уделяется укреплению народного единства, распространению знаний об истории, культуре и традициях народов России, сохранению коренных языков. Отдельное место заняли проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Часть заявок были посвящены профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики.
Все номинантов из шорт-листа пройдут дистанционную просветительскую программу, которая направлена на подготовку к очной защите достижений просветителей перед Почетным жюри. Заседание Почетного жюри, в состав которого войдут государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также известные деятели науки, культуры, искусства и образования, состоится в Москве 23 ноября. Свой выбор смогут сделать и жители России в рамках ставшего традиционным народного онлайн-голосования. Имена лауреатов «Знание.Премия» будут объявлены на торжественной церемонии награждения в начале февраля 2024 года.
Сбор заявок на новую специальную номинацию «Иностранный просветитель года» продолжается до 27 ноября. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами.