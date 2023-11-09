В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России

Ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту, которые были введены в России, привели к снижению его потребления в два раза. Об этом заявила «Интерфаксу» директор ННЦ наркологии-филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

По ее словам, ограничения поэтапно вводились последние 15 лет. Также в стране проводится политика по формированию у населения «навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности».

«[Это] привело к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза и снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», — пояснила Клименко.

По ее словам, многолетний зарубежный и национальный опыт доказал, что меры по ограничению доступности алкоголя всегда приводят к снижению его потребления. При этом, по мнению Татьяны Клименко, наличие винного магазина в доме может привести к случайной и незапланированной покупке, а также подать дурной пример детям, так как достаточно часто покупатели употребляют спиртные напитки рядом с местом покупки.