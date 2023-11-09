Актрисе Раисе Максимовой диагностировали заболевание крови

Telegram-канал «112» сообщает, что народную артистку России Раису Максимову перевели в отделение гематологии из-за анемии, вызванной заболеванием крови. По данным канала, недуг стал причиной резкого падения гемоглобина у 94-летней артистки.

Канал пишет, что ближайшие несколько дней женщина проведет в столичной больнице. За ее самочувствием продолжают следить специалисты.

Ранее невестка актрисы Елена рассказала, что Максимова была госпитализирована для переливания крови. По ее словам, происходит это уже пятый раз, и процедуры необходимо проводить каждый месяц.

До этого Telegram-канал Mash писал, что родственники Максимовой вызвали скорую помощь, когда артистка пожаловалась на головокружение и слабость. Прибывшие врачи выявили у актрисы анемию и низкий гемоглобин, ее срочно увезли в одну из московских клиник.