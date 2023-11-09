Российский мэр запустил Telegram-референдум о своей отставке

В предыдущей записи мэр Дениченко посетовал, что получает слишком много негативных комментариев о своей деятельности. Критика вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть занимаемую должность. Свое состояние от критики он описал фразой «частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны».