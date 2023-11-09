В России запустят новую серию книг для детей и подростков

Российское издательство «Эксмо» запускает новую серию книг для детей и подростков «Великие люди великой страны». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что проект открывают книги «Девочки, прославившие Россию» и «Мальчики, прославившие Россию», посвященные великим деятелям российской истории, культуры, науки и искусства.

«Книги серии "Великие люди великой страны" написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Мы благодарим родственников героев рассказов за помощь в подготовке книг. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми», — отметил гендиректор издательства Евгений Капьев.

Каждый том серии состоит из 20 биографических рассказов, адаптированных для детей 7–10 лет. Тексты сопровождаются детальными иллюстрациями — портретами персонажей в детстве и взрослой жизни.