Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

Турист из России не смог купить валюту в обменном пункте аэропорта Осло из-за санкций. Подробностями инцидента делится портал TourDom.

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Уточняется, что россиянин хотел поменять евро на норвежские кроны, однако сотрудники европейской авиагавани отказались продать ему местную валюту из-за паспорта РФ. Свое решение они объяснили санкциями.

«Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы», — сказал турист. По его словам, аналогичные правила действуют и на железнодорожных вокзалах.

Россиянин все же смог купить кроны в одном из банков, однако другие путешественники предупреждают, что в этом случае многое будет зависеть от сотрудника кредитного учреждения. «Надежнее всего сразу ехать с кронами», — советуют туристы.